Studentencorps stopt per direct met ontgroening na 'grensoverschrijdend gedrag'

Over de aard van de incidenten doet het bestuur van het A.S.C. geen uitpraken. Volgens De Volkskrant gaat het om gewelddadige incidenten waarbij studenten gewond zijn geraakt.

'Volstrekt onacceptabel'

"Het bestuur tolereert absoluut niet dat leden op ongepaste wijze met elkaar omgaan en wil daarom een duidelijk en krachtig signaal afgeven", reageert rector Jack Koopman namens het studencorps. "Helaas hebben wij een aantal meldingen over incidenten ontvangen. Dat is volstrekt onacceptabel. Studenten horen verantwoordelijkheidsbesef te hebben over wat toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag is. Blijkbaar is dat besef er niet bij iedereen. Het is treurig dat studenten die zich wel verantwoordelijk opstellen lijden onder dit besluit. Toch is het een noodzakelijk besluit."