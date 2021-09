Baudet bij coronaprotest: "We gaan weer in lockdown, fake vaccins werken voor geen meter"

Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, sprak vanmiddag tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid de actievoerders toe.

Hij begon zijn speech met de woorden "liefde, vrijheid, geen dictatuur", die tijdens eerdere demonstraties tegen de coronamaatregelen ook geroepen werden.

"Het is fantastisch om hier te zijn", vertelde hij. "Zoveel mensen in Nederland staan op tegen de ongelijkheid, de discriminatie en de dictatuur die op ons af komt." Ook zei hij dat vaccins "fake" zijn en dat Nederland dus weer in lockdown zal moeten.

De gemeente riep rond 11.40 uur op om niet meer naar de Dam te komen omdat het te druk zou zijn. Toch dacht Baudet niet dat er door de politie ingegrepen zou worden. "Ik ben vandaag niet bang", zei Baudet. "Moet je kijken hoe goed het gaat, hoe sterk we zijn. Ik ben nergens bang voor."

Rond 12.00 uur vertrok de protestmars vanaf de Dam. Waarschijnlijk is de mars rond 15.00 uur afgelopen.