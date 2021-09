Demonstratie tegen coronamaatregelen rustig verlopen, politie schat 20.000 aanwezigen

De demonstratie tegen de coronamaatregelen is rustig verlopen. Er zijn geen aanhoudingen gedaan en de sfeer was goed, zo laat een politiewoordvoerder weten. Naar schatting van de politie liepen er 20.000 mensen mee in de tocht die van de Dam naar het Leidseplein, Frederiksplein en Stopera weer eindigde bij de Dam. Initiatiefnemer was Michel Reijinga schat het aantal aanwezigen op 50.000.