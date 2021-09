Stadsbestuur: Beelen kan ADM-terrein alleen gebruiken als scheepswerf

Op het terrein rust een zogenoemd kettingbeding, dat de eigenaar verplicht tot gebruik als "scheepsbouw en scheepswerf en voor scheepsreparatie". Toch zei Beelen in een interview met Het Parool dat hij er na lang wachten misschien wel woningen mag bouwen.

Speculeren

De twee politieke partijen wezen erop dat het kettingbeding ooit opgelegd is om te voorkomen dat nieuwe eigenaren met het grondbezit zouden speculeren. Ze vroegen of het stadsbestuur het met hen eens is dat dat nog steeds niet moet gebeuren.

"Het college deelt het standpunt dat het kettingbeding onverkort moet worden gehandhaafd", antwoordt het stadsbestuur. Dat zou ook in de akte van levering staan. De gemeente gaat kijken of de verkoop, levering en betaling volgens de voorwaarden is gebeurd. Daarna zal er met Beelen worden gesproken over zijn plannen en wordt er nogmaals "uitdrukkelijk" op het handhaven van het kettingbeding gewezen.

Damen

Ook wordt dan aan Beelen gemeld dat het college en de gemeenteraad graag willen dat scheepswerf Damen van Noord naar het ADM-terrein kan verhuizen. Mogelijk worden Damen en Beelen door de gemeente met elkaar in contact gebracht. Ook is het stadsbestuur bereidt om "voor zover nodig en gewenst een verhuizing van Damen naar deze locatie procesmatig te faciliteren".

Scheepswerf Damen dreigt weg uit Noord te moeten vanwege de wens van de gemeente en projectontwikkelaars om op het terrein woningen te bouwen. Als oplossing werd, en wordt nu dus weer, gehoopt op een verhuizing naar het ADM-terrein. Dat werd twintig jaar geleden overgenomen door Chidda Vastgoed, maar was onbruikbaar omdat het was gekraakt. Begin 2019 ontruimde de politie het terrein.