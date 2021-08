Voormalig ADM-terrein verkocht voor 86 miljoen

Het voormalig ADM-terrein in het Westelijk Havengebied is verkocht. Ondernemer Wim Beelen heeft het gekocht voor een bedrag van 86 miljoen euro. Dat meldt De Telegraaf .

Het terrein werd twintig jaar geleden overgenomen door Chidda Vastgoed, maar was onbruikbaar omdat het was gekraakt. Op de plek ontstond een vrijhaven.

De plek is nu dus in handen van ondernemer Wim Beelen. Onlangs kocht hij voor 300 miljoen euro de Amsterdam Logistic Cityhub (ALC), een overslagplek in de Amsterdamse haven. Wat zijn plannen zijn voor het aangekochte ADM-terrein is niet bekend.

In onderstaande reportage zie je hoe het de voormalige bewoners van het terrein is vergaan na de ontruiming.