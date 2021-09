Wethouder noemt zaak rond weggepeste Cor en Riet schrijnend: "Kennen meer van dit soort zaken"

Dat zegt de tijdelijk wethouder Wonen in een reactie op vragen van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. Die bezocht het oude echtpaar nadat AT5 over hun uit de hand gelopen conflict met hun verhuurder berichtte. Cor en Riet worden naar eigen zeggen door hem weggetreiterd. Zo worden brand- en waterschade niet hersteld, belde de huurbaas met diverse verpleeghuizen om te kijken of daar plek is voor Cor en Riet en maakte hij van een schuurtje bij het huis ineens een kantoor. Het echtpaar woont nu in een flat omdat de woning momenteel niet bewoonbaar is.

'Afgrijselijk'

"Het is een onverkwikkelijke zaak. Een bizarre situatie", aldus Groot Wassink. "We kennen helaas meer van dit soort zaken. Mensen worden op allerlei manieren onder druk gezet om hun huis te verlaten." Of de gemeente iets kon betekenen voor Cor en Riet, kon hij nog niet zeggen. "Dit is een zaak die onder de rechter is geweest, dat maakt het ingewikkeld. Wij hebben niet de eerste rol", zegt hij. "Het is een zaak tussen huurder en verhuurder. Maar schrijnend is het zeker, ook gezien de lange wooncarrière en de leeftijd van de mensen. Afgrijselijk." Volgens hem staat de gemeente in nauw contact met Stichting !WOON over dit soort zaken.