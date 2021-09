Organisatie coronademonstraties overweegt helikopter om deelnemers volgende protestmars te tellen

Organisator Michel Reijinga wil een vaste camera neerzetten op driekwart van de route en mensen met klikkers om te tellen. "We denken er ook aan om een helikopter in te zetten en te filmen uit de lucht", zegt hij tegen de NOS.

Procedure

Ook willen de organisatoren uitzoeken of er een notaris bij kan staan om het aantal deelnemers vast te stellen. Reijinga: "We gaan er van tevoren over communiceren dat we het zo gaan doen. En iedereen die dan een ander aantal communiceert, krijgt een procedure aan zijn broek."

Reijinga zegt dat er zondag tussen de 50.000 en 100.000 mensen aanwezig waren. Sommige demonstranten spreken over 200.000 deelnemers. De politie en gemeente zeggen dat het om ongeveer 20.000 deelnemers ging.

Overschatten

Een woordvoerder van de politie zegt tegen de NOS dat dat aantal goed ingeschat kon worden. "Wij houden ons gewoon aan de feiten. Het zal ons verder worst wezen of er 25.000 of 100.000 mensen aanwezig waren. Maar het is van alle dag dat organisaties de opkomst van hun demonstratie overschatten."

De actievoerders willen zich op 3 oktober om 12.00 uur op de Dam verzamelen en een uur later beginnen met lopen. Drie uur later moet de mars afgelopen zijn.