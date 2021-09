Plannen voor twee bruggen en een voetgangerstunnel naar Noord: ''Amsterdammers mogen nu hun mening geven''

Het wordt steeds drukker op en rond het IJ. Met het programma ‘Sprong over het IJ’ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren, waarbij rekening wordt gehouden met belangen van de stad, regio én die van de (internationale) scheepsvaart. Het plan is om twee bruggen over het IJ en een voetgangerstunnel achter het Centraal Station aan te leggen. In het AT5-programma Amsterdam Informeert spreken we programmamanager Mret Muntinga over de plannen.

Programmamanager Meret Muntinga is er duidelijk over, de verbinding moet beter. "Iedereen is het er eigenlijk over eens dat die oversteek naar Amsterdam-Noord verbeterd moet worden". De bruggen moeten gebouwd gaan worden aan de oostkant (tussen de Johan van Hasseltweg en het Azartplein) en aan de westkant (tussen de NDSM-werf en de Haparandadam), aansluitend op de binnenring voor fiets en OV. De Oostbrug over het IJ moet als eerst gerealiseerd gaan worden. In eerste instantie is het de bedoeling dat de brug alleen beschikbaar is voor fietsers en voetgangers, maar dat is nog niet zeker. Muntinga vertelt: "Op dit moment wordt nog onderzocht of die brug ook toegankelijk kan worden voor het openbaar vervoer."

Locatie van de overgangspunten

''Veel Amsterdammers realiseren zich wellicht niet dat het IJ een van de drukst bevaarde waterwegen van

Nederland is. Het is een hele belangrijke verbinding tussen de Amsterdamse haven, en het Europese achterland", aldus Muntinga. Ze vervolgt: "Het is mooi dat er een brug gerealiseerd kan worden, waarbij de scheepvaart veilig kan passeren en bovendien Amsterdam-Noord veel beter verbonden is met de rest van de stad."

Voetgangerstunnel Daarnaast zal er een voetgangerstunnel vanaf het Centraal Station naar Noord worden aangelegd. Amsterdammers die wij op de pont spreken zijn hier blij mee. "Ik vind het eigenlijk tien jaar te laat dat er een voetgangerstunnel komt," vertelt een vrouw. Een andere passagier vult aan: "Het is fijn om een vaste verbinding te hebben, die niet alleen over water gaat." De tunnel zal uitsluitend toegankelijk worden voor voetgangers vanwege verschillende redenen. "Het is al heel erg druk achter centraal station en het is te krap om de in- en uitgangen te realiseren op een veilige manier als daar ook fietsers doorheen moeten", legt Muntinga uit. En natuurlijk zijn er ook mensen die het allemaal wel prima vinden zoals het nu gaat. Een opa onderweg naar zijn kleinkinderen vertelt: "Als men dat nodig acht zal het ongetwijfeld goed zijn, maar mij komt dit pontje goed uit."