Niet alle haltes waar nieuwe trams rijden toegankelijk voor rolstoelen: "Heel frustrerend"

Sherry Jae Ebere zit in een rolstoel en het lukt haar niet om bij verschillende haltes zelfstandig de tram in te komen. "De uitschuifplank die uit de tram komt is te schuin, te kort en er zit een knik in waardoor ik niet zelfstandig de tram in kan rijden. Daarnaast zit er in deze nieuwe tram geen conducteur die me kan assisteren bij binnenkomst en de rolstoelplek vrij kan houden."

De reden dat niet alle haltes even toegankelijk zijn heeft volgens het GVB te maken met de verschillende breedte en hoogte van de haltes, maar ook met de verscheidenheid van de rolstoelen. "Voor bepaalde rolstoelen blijkt er een soort drempeltje te zitten op de uitschuifplank. Rolstoelen met grote wieltjes aan de voorzijde hebben geen problemen met de plank. Bij rolstoelen met kleine wieltjes, zie je dat die tegen de randen aanstoten. Die diversiteit aan rolstoelen maakt het complex," vertelt Marco Cowan van het GVB.

Onderzoek

"Het is gewoon heel frustrerend dat ik niet zelfstandig alle haltes inkom", vertelt Ebere. "Op deze manier wordt ons de regie ontnomen, en als er iets belangrijk is voor ons, is dat het hebben van de regie."

Het GVB onderzoekt op dit moment of het drempeltje op de plank aangepast kan worden en of dezelfde rolstoelplank als in de bestaande trams ook hier kan worden aangebracht. Cowan: "Amsterdam is een grote stad met 404 haltes, met allemaal een hele specifieke dynamiek. Dat houdt in dat de ene halte minder toegankelijk is dan de andere. Maar we streven ernaar dat we uiteindelijk naar een toegankelijkheid van 100% komen, maar we leven in een stad met veel variabelen wat dat gewoon heel lastig maakt."