Bouw Woon Leef aflevering: Ruimte ligt op Straat

Dat we een schreeuwende woningnood in Nederland hebben, daarover bestaat weinig twijfel. Experts zeggen zelfs dat we voor 2030 een miljoen extra woningen nodig hebben. Waar moeten die woningen komen? Daarover zijn de meningen verdeeld. Waar sommige experts zeggen dat we moeten bouwen in het groen, zien anderen juist ruimte in bestaande steden en wijken.

Met architect Reimar von Meding praten we over hoe we extra woningen kunnen creëren in bestaande na-oorlogse buurten zoals de Van Deysselbuurt Nieuw-West. Journalist Fred van der Molen legt uit hoe de ontwikkeling van Nieuw-West al jaren geleden in gang is gezet. Tot slot bezoeken we samen met investeerder Onno Hoff bouwproject 'Westbeat' aan de rand van het stadsdeel.