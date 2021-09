Benoeming wethouder Wonen Wedemeijer (SP) uitgesteld vanwege rechtszaak vrouw

De rechtszaak is door de vrouw van Wedemeijer, Liesbeth Schreiner, aangespannen nog voordat hij in aanmerking kwam voor de functie van wethouder. De zaak moet splitsing van eengezinswoningen ongedaan maken en loopt vanaf juli dit jaar. De vrouw van Wedemeijer wil hiermee verkamering en splitsing van huizen in hun buurt tegengaan.

De beoogd wethouder zou namelijk van de gemeentejurist te horen hebben gekregen dat er 'risico is dat het beeld ontstaat dat er dingen door elkaar lopen als Jakob Wedemeijer wethouder is en zijn vrouw een rechtszaak heeft lopen tegen diezelfde gemeente.'

In #raad020 waar nieuwe wethouder Wonen benoemd zou worden. Zou ja, want wat blijkt, de vrouw van Jakob Wedemeijer heeft op dit moment een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam lopen.

Opvolger Ivens

De benoeming laat nu dus nog even op zich wachten, maar volgens de fractievoorzitter zal dat niet lang duren. De gerechtelijke procedure loopt nu, en Flentge geeft aan: "Dat soort onterechte onduidelijkheid willen wij niet laten ontstaan en netjes oplossen. Daar hebben we even, ik hoop korte tijd, voor nodig." Wedemeijer zou vandaag worden geïnstalleerd als nieuwe wethouder, omdat hij Laurens Ivens opvolgt. Laatstgenoemde trad in juli, nadat hij vijftien jaar actief was in de gemeentepolitiek, af na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer de benoeming van Jakob Wedemeijer nu plaatsvindt is niet duidelijk. Het is namelijk nog onbekend wanneer de rechtszaak tussen de gemeente en zijn vrouw zal voorkomen.