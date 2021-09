Halsema handhaaft regels coronapas alleen bij excessen: "Dat verandert niet"

"'Wij hebben in het veiligheidsberaad en in de veiligheidsregio afgesproken dat we alleen handhaven bij exces. En dat verandert niet", zei Halsema over de nieuwe coronaregels die vanaf 25 september gaan gelden. Als het gaat om de invoering van de coronapas om toegang te krijgen tot een restaurant, café of club, wilde FvD-raadslid Anton van Schijndel weten wanneer er dan sprake is van 'een exces'. "Steekproefsgewijs, aselect, 1 op de 10 vragen naar die pas, is dat een exces? Ik denk van niet."

"Ik denk ook van niet, dat ben ik met u eens", was het antwoord van de burgemeester. Het tekort aan handhavers, agenten en andere handhavingsprioriteiten maken dat er op dit nieuwe onderdeel van het coronabeleid straks dus maar in beperkte mate wordt toegezien.

Wel een exces volgens de burgemeester: "Als er na sluitingstijd nog honderden mensen in café's rondhangen. Al is Halsema er geen voorstander van dat de horeca om middernacht dicht moet. 'Wat je verder ook vindt van de coronapas, maar je hebt er vertrouwen in of geen vertrouwen. Maar als ie werkt om 11 uur, dan kan hij ook werken om 1 uur. Dan heeft eigenlijk de sluitingstijd heel weinig ratio."

"Sluitingstijden heroverwegen"

Ook vreest de burgemeester dat jongeren er dan alsnog van af zien om zich te laten vaccineren. "Nou ken ik een aantal jongeren, en weet ik, bij toeval, dat als ze weer uit kunnen gaan en weer naar een club kunnen, dat voor hen een belangrijk motief is om zich te laten vaccineren. En ik denk dat je die verleidingsstrategie ook nodig hebt. Je moet zorgen dat jongeren zich niet afweren omdat ze het gevoel hebben dat ze opnieuw aan het kortste eind trekken bij het overheidsbeleid. Dus ik heb het kabinet, samen met het veiligheidsberaad, gevraagd dit opnieuw in overweging te nemen en na te gaan of dit verstandig is."