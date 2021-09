Halsema: leg focus niet op opsporing van cocaïne, maar op geld en de netwerken

Volgens burgemeester Femke Halsema moet in de strijd tegen drugscriminaliteit niet de focus liggen op de opsporing van cocaïne, maar op de geldstromen en de netwerken daarachter. Er is volgens haar zoveel coke in omloop, dat de inbeslagname van een paar duizend kilo geen verschil meer maakt voor de straatwaarde van de drug.

Dat zegt Halsema bij Nieuwsuur. Volgens haar richten de opsporingsdiensten zich 'elke keer heel erg op de kilo's en de kerels'. "Maar daarachter gaan netwerken schuil waar zware criminelen zitten, die vaak gefaciliteerd worden door een netwerk van accountants, makelaars, tussenpersonen en soms ook advocaten. Die netwerken zijn groot en heel hardnekkig."

Het is volgens haar belangrijk om die netwerken in beeld te krijgen, waarbij ook opnieuw naar wetgeving gekeken moet worden. Ze noemt het verbieden van trustkantoren, wat door het ministerie van Financiën overwogen wordt, 'een noodzakelijke stap'. Er moet volgens haar strikter gekeken worden naar mogelijkheden voor witwassen.

In 2019 en 2020 werden in totaal tien liquidaties gepleegd in Amsterdam. Bij twee personen ging het om een 'vergismoord'. Vorig jaar werden 33 panden beschoten en werd bij achttien panden een explosief achtergelaten of tot ontploffing gebracht.