Nieuwe M7-metro maakt eerste meters op Amsterdamse metronetwerk

Met de tests wordt gecontroleerd of de nieuwe metro genoeg ruimte heeft op de baan en niks raakt zoals perrons of paaltjes. Hoewel hier allemaal berekening voor zijn gemaakt, moet de praktijk uitwijzen of dat ook klopt, aldus het GVB.

Als de eerste tests zijn gedaan, wordt de snelheid langzaam opgevoerd. Daarbij wordt steeds bekeken hoe het voertuig reageert, bijvoorbeeld in bochten, op hobbels en in tunnels. Ook is het nieuwe metrobeveiligingssysteem (CBTC) een belangrijk onderdeel van de tests, want de M7 kan alleen met het nieuwe systeem rijden. Dat nieuwe beveiligingssysteem zorgde de laatste maanden voor flinke storingen.

In totaal heeft het GVB dertig nieuwe M7-metro's besteld. De metro's lijken sprekend op de huidige M5/M6 metro's. Het grootste verschil is dat de nieuwe M7 metro's met hun 60 meter minder lang zijn. De huidige M5/M6-metro's zijn 116 meter lang. Bij drukte zal het vervoersbedrijf met gekoppelde voertuigen rijden.

De eerste M7-metro kwam een maand geleden aan vanuit Spanje, waar fabrikant CAF is gevestigd. Het GVB verwacht nog zeker een jaar bezig te zijn met testen.