Wethouder Everhardt hoopt op 'daadkrachtig kabinet' om wooncrisis op te lossen: "Hebben we Rijk voor nodig"

De problemen in de jeugdzorg blijven bijvoorbeeld, zei Everhardt vanmorgen bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar. Er ging weliswaar 1,3 miljard euro naar alle gemeenten om de ergste nood te lenigen, maar dat geld is niet structureel. "Ik heb echt een kabinet nodig dat daadkrachtig gaat handelen en ook dit soort vraagstukken samen met de gemeentes gaat oplossen", aldus Everhardt.



Maar ook voor het tackelen van de woningnood moet er geld bij. Everhardt: "Je kan niet alleen maar huizen bouwen. Je moet ook investeren in de sportvelden, je moet ook investeren in de infrastructuur, zodat je van a naar b kunt, dat je goede groenvoorzieningen hebt. En dan hebben we het Rijk daarbij nodig om dat allemaal te gaan realiseren."