Grootschalige werkzaamheden trambaan Sarphatistraat/'s-Gravesandestraat van start

Deze week zijn de grootschalige werkzaamheden gestart aan de trambaan in de Sarphatistraat, de Korte 's-Gravesandestraat, de 's-Gravesandestraat en het 's-Gravesandeplein. Het tramspoor wordt vervangen, er komen nieuwe trambogen en de haltes worden breder om ze geschikt te maken voor mensen met een beperking. Een hele klus, wat behoorlijk wat overlast betekent voor het verkeer.

AT5

In het AT5-programma Het Verkeer legt directievoerder Willem Haak uit waarom de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 'Naast het vernieuwen van de tramsporen leggen we ook extra trambogen aan. Dit doen we zodat de tram in het geval van calamiteiten kan blijven rijden'', aldus Haak. Met de nieuwe trambogen ontstaat een omleidingsroute voor de tram, voor als er een verstoring is op de route Sarphatistraat tussen het Frederiksplein en de Korte 's-Gravesandestraat.

Quote ''De haltes worden verbreed voor minder validen zodat ze ook makkelijk met de tram meekunnen door heel Amsterdam'' willem haak - directievoerder

Ook worden de tramhaltes aangepast, vervolgt Haak zijn verhaal. ''We verbreden de haltes om ze toegankelijk te maken voor mindervaliden zodat ze ook makkelijk met de tram mee kunnen door heel Amsterdam.'' En dat is nog niet alles. Omdat de straten toch opengebroken zijn, wordt ook direct een oude ijzeren gasleiding in de Korte ''s-Gravesandestraat vervangen en een waterleiding in de Sarphatistraat.

Quote ''Je ziet een hoop. Er zijn hier veel mensen op straat dus het is gezellig werken'' werkman

De sfeer onder de werkmannen zit er goed in en velen houden van de reuring in de stad. ''Je ziet een hoop. Er zijn hier veel mensen op straat dus het is gezellig werken'', vertelt een van hen. Voorbijgangers en buurtbewoners die we spreken zijn niet blij met de overlast van de werkzaamheden, vooral het lawaai en de afzettingen, maar hebben ook begrip. ''Er moet gewerkt worden en dan maakt iedereen weleens overlast'', aldus een vrouw die in de Sarphatistraat woont. Omleiding autoverkeer Op dit moment hebben de werkzaamheden vooral gevolgen voor automobilisten. De Korte 's-Gravesandestraat en het 's-Gravesandeplein zijn afgesloten en autoverkeer wordt omgeleid via de Mauritskade. Fietsers in de Sarphatistraat kunnen via één rijbaan in twee richtingen blijven fietsen. Vanaf 11 oktober zijn er ook omleidingen voor het tramverkeer. De werkzaamheden duren tot begin december. ''Daarna vinden er nog wel wat opruimwerkzaamheden plaats'', legt Haak uit. Voor de kerst is alles klaar.