Actiegroep 'AH Must Go' claimt dichtlijmen sloten 18 filialen

Bij enkele winkels zijn ook de rolluiken vastgelijmd. Inmiddels zijn de filialen weer open, meldt Albert Heijn. Volgens Trouw heeft een actiegroep met de naam 'AH Must Go' de verantwoordelijkheid van de actie opgeëist. De groep heeft een verklaring afgegeven.

“Zij (de actievoerders, red.)deden dit omdat Ahold van plan is een groot betonnen distributiecentrum te gaan bouwen in de kostbare Lutkemeerpolder. De laatste vruchtbare kleigrond van Amsterdam, waar biologische voedselproductie voor de stad plaatsvindt, gaat dan voorgoed verloren. Ook het omringende natuurgebied met zeldzame vogels zal ernstig verstoord worden.” Tegen de bouw van het dictirbutiecentrum in de polder is al diverse keren actiegevoerd, onder wie door Extinction Rebellion.



De politie tast nog in het duister over de identiteit van de verantwoordelijken.. Ze kreeg vanochtend vanuit diverse filialen meldingen binnen en onderzoekt de zaak.