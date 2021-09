'Blackstone hoeft door fiscaal trucje geen belasting te betalen'

De Amerikaanse investeerdersmaatschappij Blackstone hoeft door een trucje geen belasting te betalen in Nederland, schrijft De Volkskrant . Het bedrijf, dat in Amsterdam honderden panden bezit, kan volgens de krant meer geld bieden op panden dan de concurrentie.

De Belastingdienst zou hierdoor honderden miljoenen euro's aan vennootschapsbelasting mislopen.

Blackstone had eind vorig jaar 793 miljoen euro op de bankrekening staan. De winst zou via een ingewikkelde constructie via Jersey en de Kaaimaneilanden worden weggesluisd. Hierdoor lijdt de onderneming op papier in Nederland verlies. Het is onduidelijk of deze constructie met De Belastingdienst is afgestemd. De instantie wil niet ingaan op individuele casussen.

Blackstone kwam vorige maand nog in het nieuws toen bekend werd dat het bedrijf in Amsterdam zo'n 330 leegstaande woningen in bezit had. Critici denken dat het bedrijf de panden bewust leeghoudt, maar Blackstone ontkent dat. Volgens het bedrijf zijn de panden deels in onderhoud.