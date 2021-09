'Investeerder Blackstone gebruikt fiscaal trucje in Nederland'

De Belastingdienst zou hierdoor honderden miljoenen euro's aan vennootschapsbelasting mislopen.

Blackstone had eind vorig jaar 793 miljoen euro op de bankrekening staan. De winst zou via een ingewikkelde constructie via Jersey en de Kaaimaneilanden worden weggesluisd. Hierdoor lijdt de onderneming op papier in Nederland verlies. Het is onduidelijk of deze constructie met De Belastingdienst is afgestemd. De instantie wil niet ingaan op individuele casussen.

'In lijn met beleggers'

Blackstone ontkent dat het bedrijf een truc gebruikt. "De structuren die we gebruiken zijn in lijn met andere institutionele beleggers over de hele wereld", zegt het bedrijf in een reactie. "We hebben in de afgelopen vijf jaar meer dan 4 miljard euro geïnvesteerd in de groei en het verbeteren van onze Nederlandse vastgoedportefeuilles kantoor, logistiek, horeca, woningen en winkels, en we zijn er trots op meer dan 3.200 mensen in Nederland te hebben en 400 mensen in Luxemburg, die bijdragen aan de lokale economische groei in beide landen."

Blackstone kwam vorige maand nog in het nieuws toen bekend werd dat het bedrijf in Amsterdam zo'n 330 leegstaande woningen in bezit had. Critici denken dat het bedrijf de panden bewust leeghoudt, maar Blackstone ontkent dat. Volgens het bedrijf zijn de panden deels in onderhoud.