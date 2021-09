Ajax wint met 3-0 van FC Groningen in volle Arena

Het creëren van kansen ging Ajax wel goed af tegen FC Groningen, maar het benutten was een stuk lastiger. Zeker na rust had de landskampioen zichzelf meer moeten belonen, maar door goals van Édson Álvarez, Antony en Noussair Mazraoui werd er gewonnen: 3-0.

Voor het eerst in anderhalf jaar tijd was de Johan Cruijff ArenA vrijwel volledig gevuld met supporters. Het aanwezige publiek zag een stroef begin van Ajax. De eerste kans kwam uit een voorzet van aanvoerder Dusan Tadic, maar Antony kopte over het doel van FC Groningen. Mohamed El Hankouri leek in de volgende aanval op het doel van de thuisploeg af te gaan, maar Daley Blind ontfutselde hem op tijd de bal.

Een opmerkelijk moment na een fout van oud Ajax-doelman Peter Leeuwenburgh. De goalie liet de bal stuiteren en pakte hem daarna weer op, dit had een indirect vrije trap tot gevolg. Deze werd in de muur geschoten door Tadic. Vlak voor rust brak Édson Álvarez de ban na een voorzet van Steven Berghuis: 1-0. In blessuretijd kreeg Sébastien Haller nog een mogelijkheid, maar de Frans-Ivoriaanse spits kopte over.

Kansenregen Ajax ging in de tweede helft vrolijk verder met kansen creëren. Zo kregen Haller, Berghuis en Ryan Gravenberch in de eerste paar minuten kansen om de voorsprong uit te breiden. Uiteindelijk zorgde Antony met een kiezelhard afstandsschot voor Ajax' tweede goal. Tadic werd een paar minuten later volledig vrijgelaten, maar stuitte op Leeuwenburgh. Haller en Antony werden vervolgens door Erik ten Hag naar de kant gehaald, met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas dinsdag.