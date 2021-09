Ajax speelt tegen Besiktas na 1,5 jaar weer in een volle Johan Cruijff Arena

De Johan Cruijff Arena is komende dinsdag voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie weer volledig gevuld. Ajax speelt die avond het Champions League-duel met Besiktas.

Het stadion is uitverkocht, meldt de club op Twitter. Mogelijk komen er vanuit de Europese voetbalbond UEFA nog wat tickets beschikbaar. Clubs mogen vanaf morgen (zaterdag 25 september) weer in een vol stadion spelen. Dat betekent dat er voor het eerst 55.500 toeschouwers aanwezig zijn. Tijdens de coronapandemie zijn de hoeken verder gevuld met stoeltjes en is de perstribune verplaatst.

Ajax speelt dinsdag het tweede groepsduel in de Champions League. De Amsterdammers haalden in de eerste wedstrijd uit bij Sporting Lissabon: 1-5. Besiktas ging in eigen huis onderuit tegen Borussia Dortmund.