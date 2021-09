Ajaxfans terug in Amsterdam na historische overwinning in Champions League: "Dolgelukkig!"

Vermoeide, maar tevreden gezichten vandaag in de aankomsthal van Schiphol. Ajaxfans beleefden gisteravond in Portugal een historische avond. De club won de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League met maar liefst 1-5 van Sporting Lissabon. Sébastien Haller debuteerde in het miljoenenbal met vier goals. AT5/NH Amsterdam ving een aantal fans op en vroeg hen naar hun belevingen.