Metroverkeer wéér plat door storing

Wie na het sluiten van de nachtclubs en cafés van plan was met de metro naar huis te gaan had een probleem. Het grootste deel van het metronet lag rond middernacht stil en werd niet meer opgestart.

De oorzaak was opnieuw het nieuwe metrosysteem. Dat wordt "gefaseerd in gebruik genomen", wat in feite betekent dat er op sommige dagen mee geoefend wordt totdat het systeem definitief ingezet wordt. In dit geval gaat het om een periode van twee weken, de langste periode tot nu toe. Het GVB benadrukt overigens dat het niet om testen gaat, omdat er geen onveilige situaties zouden kunnen ontstaan.

Bij eerdere keren dat het metronet werd platgelegd duurde het meestal ongeveer een uur totdat alle metro's weer gingen rijden. Dit keer is dat niet zo, want de dienstregeling eindigt normaal gesproken al om 00.30 uur. De volgende metro's rijden dus pas in de ochtend weer.

Vrijdagochtend en zaterdagochtend werd het metroverkeer ook stilgelegd vanwege een probleem. De definitieve overstap op het nieuwe metrosysteem is eind deze maand gepland. D66 heeft al een spoeddebat aangevraagd over de problemen.