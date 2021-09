Geen traditionele Sinterklaas-intocht dit jaar

Zwaaien naar de Sint? Dat kan voor de Amsterdamse kinderen alleen vanaf je beeldscherm, want de Sinterklaas-intocht zoals we hem kennen gaat dit jaar niet door. Dat heeft de stichting Sinterklaas in Amsterdam laten weten. Veiligheidsoverwegingen en complexe maatregelen die komen kijken bij het organiseren van een evenement gaven de doorslag. Vorig jaar was er ook al geen traditionele intocht vanwege corona.

Roy van Ingen

Ondanks het loslaten van de 1,5 meter regel, ziet de organisatie het niet zitten. "Je hebt te maken met kwetsbare doelgroepen en je wilt het niet op je geweten hebben dat hen iets overkomt", zegt Orhan Polat van stichting Sinterklaas in Amsterdam tegen NH Nieuws. Het is volgens hem geen makkelijke keuze geweest. "We doen dit echt uit veiligheidsoverwegingen."

Quote "Er komt dit jaar geen klassieke traditionele intocht vanaf het water maar we zorgen we voor een alternatief" Orhan Polat, Stichting Sinterklaas in Amsterdam

Toch ziet Polat ook de positieve kant ervan in. Het biedt de mogelijkheid om een nieuwe draai aan het kinderfeest te geven. "Er komt dit jaar geen klassieke, traditionele intocht vanaf het water maar we zorgen voor een alternatief." Dat alternatief gaat volgens de organisatie zoveel mogelijk in de buurt komen van het originele feest. Hoe de vernieuwde intocht er precies uit gaat zien, wordt later bekend gemaakt.