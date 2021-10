Iconisch Zandkasteel in Zuidoost krijgt nieuwe functie: ''Wordt een ongelooflijk levendig geheel''

Het Zandkasteel in Zuidoost krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang het hoofdkantoor van ING gevestigd was, wordt momenteel volop verbouwd. Er komen appartementen, horeca, kantoren en een internationale school. De oorspronkelijke architect van het gebouw, Max van Huut, is dolenthousiast over de transformatie.

Toen Van Huut en zijn partner het gebouw in de jaren tachtig ontwierpen, hielden ze al rekening met een mogelijke transformatie: ''We zijn geen visionairs, maar we wisten wel dat een bankgebouw na verloop van tijd een andere functie kan krijgen. Je moet dan eigenlijk een gebouw ontwerpen dat je kunt transformeren.'' Dat is volgens de architect dan ook de betekenis van de term circulair: ''Niet alleen het hergebruiken van materialen, maar ook gebouwen ontwerpen die zo goed zijn dat je ze opnieuw kunt gebruiken.''

Quote ''Ik geniet hiervan als een klein kind'' architect max van huut over de verbouwing van het zandkasteel