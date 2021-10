Vrijwilliger Menno in tranen over niet doorgaan Sinterklaasintocht: "De kinderen zijn de dupe"

Oud-vrijwilliger van Stichting Sinterklaas in Amsterdam Menno Köhler deelde gisteren een video op zijn Instagrampagina waarin hij in tranen zijn frustratie deelde over de stichting. Hij stapte op omdat de traditionele intocht wordt afgelast en vervangen door een feest in de Johan Cruijff Arena en de vrijwilligers hier niet goed in zijn betrokken.