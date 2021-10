Eerste credible messengers van start: jongeren 'van de straat' als rolmodel voor kwetsbare jeugd

De eerste groep credible messengers staat klaar om te beginnen. Dat maakte burgemeester Halsema vrijdagavond bekend in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. Het gaat om een groep van zo'n twintig jonge mensen die 'de straat' door en door kennen en met hun ervaring kwetsbare jongeren proberen af te houden van een carrière in de criminaliteit.

Halsema kwam op het idee van de credible messengers toen ze op bezoek was bij burgemeester Khan in Londen. "Het werd in Schotland toegepast, daarna in Londen en komt oorspronkelijk uit Chicago. De gedachte is dat je jongeren die dreigen het verkeerde pad op te gaan eigenlijk alleen overtuigt dat niet te doen als je ze in contact brengt met mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. Die de straat kennen, en die hen dan op een hele laagdrempelige en makkelijke manier in contact kunnen brengen met een ander leven."

Nieuw leven beginnen

De groep is heel gemengd samengesteld; het gaat volgens Halsema om jongeren die van de straat komen, maar ook om bijvoorbeeld een afgestudeerd psycholoog en een buurtmoeder. "Ik ben van de week bij hen geweest, toen hadden ze een groepsbijeenkomst. Ze zijn een hecht netwerk aan het worden zodat ze elkaar kunnen helpen."

Adamas

"Ze noemen zichzelf Adamas", vervolgt Halsema, "daar zit Amsterdam in, maar, en dat hebben ze helemaal zelf bedacht en uitgezocht, en het verwijst naar Latijn geloof ik, naar een geslepen diamant. Tegenover de ruwe diamant zijn zij geslepen diamanten geworden." De bedoeling is dat zij in contact komen met kwetsbare jongeren in Amsterdam.

Halsema: "Het gaat dan met name om jongeren die gevoelig zijn voor de drugseconomie, voor het snelle geld dat daarin omgaat, om daar weer het contact mee te leggen, en hen de mogelijkheid van een alternatief bestaan te gaan aanreiken."

