Fractievoorzitter Denk stopt: "Hele moeilijke beslissing"

Numan Yilmaz, de huidige fractievoorzitter van Denk in de gemeenteraad, stopt na de verkiezingen als raadslid. Dat laat hij vandaag weten. Yilmaz wil zich focussen op zijn werk en overweegt ook naar het buitenland te gaan.

Yilmaz kreeg in 2018 ruim 4500 stemmen en kon daardoor met voorkeursstemmen de gemeenteraad in. Omdat raadslid Mourad Taimounti zich begin dit jaar eerst tijdelijk terugtrok uit de politiek en daarna overstapte naar Nida, werd Yilmaz fractievoorzitter. "Ik moet zeggen, het is een hele moeilijke beslissing om na de verkiezingen niet meer mee te doen", zegt Yilmaz. "Maar ik heb persoonlijke ambities. Het is nu of nooit om carrièrestappen te zetten. De kinderen zijn nu ouder. Dus het was of weer vier jaar de politiek, of mijn dromen najagen. Ik heb gekozen voor het laatste."

Het Denk-raadslid werkt nu in het onderwijs. "Ik heb mijn schoolleidersdiploma gehaald en wil misschien naar het buitenland. Als het mogelijk is, één of twee jaar. Als raadslid is het onmogelijk om in het buitenland te gaan werken. Ik wilde mijn kiezers ook geen valse hoop geven." Yilmaz zegt dat Denk het in de gemeenteraad "heel goed" gedaan heeft. "Onze achterban is heel erg tevreden. De partij was tevreden. Ik ben zelf het raadslid dat de meeste moties aangenomen gekregen heeft. Vooral moties over onderwijs en ook dat gastarbeiders in de Canon van Amsterdam worden opgenomen.

Toch is de partij door het vertrek van Taimounti teruggegaan van drie naar twee zetels. Ayşegül Kiliç is naast Yilmaz het tweede raadslid, maar of zij doorgaat weet de fractievoorzitter nog niet. Ook is het nog niet duidelijk wie de lijsttrekker wordt voor de volgende verkiezingen. Toch denkt Yilmaz niet dat de partij een probleem heeft. Opgeleid "We hebben ondertussen een aantal mensen opgeleid", zegt hij. "We hebben Sheher Khan, Eduard Mangal (momenteel beiden fractievertegenwoordiger, red.), dat zijn toppers. Ik heb zelf in Amsterdam de jongerenbeweging opgezet, dus er zijn jongeren die eraan komen. Ik heb denk ik als fractievoorzitter wel een goede basis neergezet." Hij sluit niet uit dat Denk aan een volgende coalitie meedoet. "We hebben de kwaliteiten in onze partij om ook wethouders te leveren, dus waarom niet. We handelen altijd in het belang van onze stad, dus we staan er zeker voor open."