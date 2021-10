Vanaf maandag op AT5: CHANG

Aanstaande maandag start de docuserie Chang op AT5. In zes afleveringen onderzoekt Chang Ju Cheung de verschillen en overeenkomsten van de Chinese cultuur in Amsterdam en Hong Kong.

Ik ben Chang. Een Chinees geboren in Nederland. Opgegroeid tussen twee culturen. Net zoals mijn generatiegenoten heb ik veel vragen over mijn cultuur. Vragen die mijn ouders nooit stelden, maar nu door de nieuwe generatie om antwoorden schreeuwen.

Het leven van Chang speelt zich af in twee steden: Amsterdam en Hongkong. Hij ziet dat zijn vrienden en familie in beide steden verschillend omgaan met onderwerpen als cultuur, gezondheid, racisme en emancipatie. En niet alleen tussen de steden merkt hij verschil: ook tussen generaties zijn er volgens Chang grote verschillen op te merken.

Chang ziet hoe bij de oudere generatie cultuur en traditie ingebakken zijn. Maar hij ziet ook hoe de jongere generatie vrijer wil zijn. In de eerste aflevering die maandag 11 oktober wordt uitgezonden onderzoekt Chang hoe de eerste en tweede generatie Chinezen in Nederland zijn omgegaan met racisme.

#StopAsianHate

Afgelopen april werd er op het Museumplein gedemonstreerd tegen anti-aziatisch racisme. Onder de noemer #StopAsianHate maakten de demonstraten een statement dat eerder nog niet zo luid had geklonken: "Er wordt anno 2021 nog steeds ‘Hanky panky Shanghai’ gezongen op basisscholen en er worden nog spleetoog gebaren gemaakt op TV. Aziatische vrouwen worden nog steeds geseksualiseerd in de media en seksistisch bejegend op straat. Genoeg is genoeg", schreef een van de organisatoren op Facebook.

Aflevering 1: de Stilte Doorbroken

In de eerste aflevering spreekt Chang in Amsterdam met blogger Lily Tjon en schrijver Chee-Han Kartosen-Wong over racisme en het proces van het uitspreken tegen dit racisme. Want waarom moest er een generatie overheen gaan voordan Chinezen in nederland zich durfden uit te spreken, vraagt Chang zich af. Met deze vraag reist hij af naar Hongkong om in gesprek te gaan met schrijver Chip Tsao en docent Joyce Wong.