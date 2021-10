Wethouder Kukenheim stopt na de verkiezingen: "Na acht jaar zijn er weer anderen"

Zorgwethouder Simone Kukenheim (D66), in het vorige college nog wethouder van Onderwijs, stopt na de verkiezingen met haar werk als bestuurder in de Stopera. Dat zegt ze vanavond in AT5's Park Politiek.

AT5

"Er ligt genoeg werk kan ik je vertellen, het werk in Amsterdam is niet af. Dus daar ligt het niet aan, maar ik ga het niet doen", aldus Kukenheim. De zorg had het al zwaar in de stad en daar kwam de coronapandemie nog eens overheen. Wachtlijsten in de jeugdzorg, een tekort aan huisartsen en deze week nog een noodkreet uit de wijkverpleging. Kukenheim wordt er soms een beetje moedeloos van. "Je wilt zo veel en er is zo veel nodig, en je hebt eigenlijk nooit genoeg tijd. Want alles dat ontwikkeling of verandering nodig heeft, duurt lang. En tegelijkertijd zitten er nu mensen en kinderen in de knel. Mij gaat niks snel genoeg, dus ik word er vooral ongeduldig van." Toch is het over een halfjaar, de verkiezingen zijn op 16 maart, mooi geweest voor de Amsterdamse: "Ik heb deze functie van wethouder in Amsterdam straks acht jaar gedaan, en dat blijf ik tot het allerlaatste met alle energie en liefde die ik in me heb doen. En na die acht jaar zijn er weer anderen, ook hele goede D66'ers, die daar verder mee kunnen gaan."



Quote "Ik vind het gezond als politici af en toe weer iets anders gaan doen" SImone Kukenheim, wethouder sport en zorg

Volgens Kukenheim is het goed als bestuurders na verloop van tijd weer plaats maken. "Omdat ik het gezond vind dat politici af en toe weer iets anders gaan doen, omdat ik het gezond vind voor mezelf." Verschraling voorzieningen Zowel in het onderwijs als in de zorg laten in Amsterdam ook nog eens de hoge huizenprijzen zich voelen. Onderwijzers en verplegers kunnen geen woning vinden, voor huisartsen is de huur van een nieuwe praktijk onbetaalbaar. Kukenheim maakt zich zorgen over de verschraling van de voorzieningen, maar moet ook constateren dat de gemeente in de stad vaak het nakijken heeft om iets tegen het tekort aan maatschappelijk vastgoed te doen. In de nog nieuw te bouwen wijken zijn die plekken wel gewaarborgd volgens haar. "Dat is echt nieuw in vergelijking met het verleden." Vakmensen Als er één ding zal beklijven na acht jaar wethouderschap, dan is wel dat de stad zonder al die vakmensen ver van huis is: "We moeten erkennen dat we professionals hebben die het uiteindelijk moeten doen, als het gaat om de zorg, mensen beter maken, lesgeven voor de klas. En dat je die professionals in staat moet stellen de ruimte te pakken die zij nodig hebben om te doen wat ze moeten doen." Wat Kukenheim hierna gaat doen, weet ze nog niet. "Er is heel veel moois te doen, maar mijn hart ligt echt bij het onderwijs en de zorg." Kijk hieronder de hele aflevering van Park Politiek.

AT5