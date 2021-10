Zoon moet uit woning overleden vader

Ymere vernam in juni 2021 van de gemeente, nadat zij de woning in onderzoek had genomen, dat de huurder al medio 2018 was overleden. Zijn zoon voerde aan dat hij met zijn vader samenwoonde en tijdens diens ziekte voor hem had gezorgd. Hij wist niet dat hij binnen zes maanden na het overlijden Ymere had moeten vragen om voortzetting van de huurovereenkomst. Hij vond dat Ymere hem daarop had moeten wijzen.

Ymere stelde dat zij niet die waarschuwingsplicht heeft en dat daarnaast een verzoek sowieso weinig kans van slagen had gehad, omdat er sprake had moeten zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dat wordt bij ouders en kinderen niet snel aangenomen, omdat de normale situatie is dat kinderen uitvliegen is te lezen in het persbericht van de rechtbank.

De voorzieningenrechter stelt Ymere in het gelijk. De zoon heeft 30 dagen om de woning te verlaten.