Grote wapeninleveractie van start

Deze week is het mogelijk om zonder straf en anoniem een wapen in te leveren. Dat kan op acht verschillende politiebureaus in de stad.

De wapeninleveractie is van 11 tot en met 17 oktober. De actie geldt voor (kap)messen, vuurwapens, slagwapens, nepwapens en antieke wapens. In het geval van geweren, pistolen en explosieven komt de politie de wapens ophalen. In elk stadsdeel is een politiebureau te vinden waar de wapens ingeleverd kunnen worden.

Campagne

De actie is deel van de campagne Amsterdam Ontwapent. De gemeente probeert op deze manier het geweld met wapens te verminderen. Vooral onder jongeren zijn er meer incidenten met wapens.

Vorig jaar was er ook een grootschalige wapeninleveractie waarbij meer dan honderd wapens werden ingeleverd, voornamelijk gericht op jongeren. "We hebben zelfs jongens van 10, 11 jaar gezien die een mes bij zich droegen", vertelde Eric Bons van de politie toen.