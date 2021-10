Bouw Woon Leef aflevering: Een Tweede Leven

Het ombouwen of transformeren van gebouwen en gebieden omdat ze een nieuwe functie krijgen: het wordt volop gedaan. Veel mensen zien in het transformeren van bijvoorbeeld oude kantoorgebouwen de mogelijkheid om woningen te creëren, die nodig zijn om de woningnood in ons land op te lossen. Maar gaat dat allemaal wel zo gemakkelijk? Dat zie je in deze aflevering van Bouw Woon Leef.

We bezoeken het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost, waar van een braakliggend terrein nu een bedrijvige nieuwe woonbuurt wordt gemaakt. Wat komt daar allemaal? En wat is daar precies voor nodig? Daarover spreken we gebiedsontwikkelaars Coen-Martijn Hofland en Theresa Manoch. Dat transformeren van gebieden en gebouwen omdat ze een nieuwe functie krijgen wordt volop gedaan, maar daar komt ook in technisch opzicht van alles bij kijken. Daarover spreken we de projectleider van de bouw op het Slachthuisterrein, Michel de Nijs.

In Amsterdam gaan we langs bij het Zandkasteel in Zuidoost, wat nu volop wordt verbouwd omdat het gemeentelijk monument straks onderdak moet bieden aan appartementen, horeca, kantoren en een internationale school. Architect van het gebouw Max van Huut hield er bij het ontwerp al rekening mee dat het Zandkasteel ooit een nieuwe functie zou krijgen en niet voor altijd een bankkantoor zou blijven. Hij is razend enthousiast over de nieuwe bestemming die het straks krijgt.