Zweedse vastgoedreus Heimstaden heeft meer huizen dan Blackstone: "Wij zijn echt een andere organisatie"

In 2019 werd Heimstaden in een klap de grootste buitenlandse huurbaas van Nederland toen het 10.000 woningen overnam van de Britse durfinvesteerders van Round Hill. Intussen staat de teller op 13.500 huizen, 500 daarvan staan in Amsterdam.

Managing director van Heimstaden Nederland, Eddo Rats, zegt in gesprek met AT5 dat hij nog niet schuin wordt aangekeken als hij op verjaardagen vertelt wat voor werk hij doet. "Wij zijn van oorsprong een Scandinavische woningverhuurder. We bieden huurwoningen aan voor eigenlijk alle Nederlanders. 70 procent van onze portefeuille bestaat uit sociale huurwoningen en daarnaast hebben we ook middenhuur en dure huurwoningen, daar ben ik ongelofelijk trots op en dat vertel ik graag op feestjes."

Al blijft een beetje in het midden wat er gebeurt als die sociale huurwoningen vrij komen, een substantieel deel blijft betaalbaar volgens Rats: "Een deel blijft in dat sociale segment, een deel gaat naar het middensegment en een deel gaat naar het hoge segment."

Woonprotest

"Een huis is om in te wonen en geen beleggingsobject", was veel te zien en te horen vorige maand tijdens het woonprotest. In dat verband wordt vaak gewezen naar de activiteiten van het Amerikaanse Blackstone, dat 1400 Amsterdamse huurhuizen op de balans heeft staan. Blackstone heeft in totaal 1800 woningen in Nederland

Rats laat zich niet uit over zijn collega's op de markt ("ik ken hun strategie niet"), maar kan zich het chagrijn wel inbeelden. "Ik begrijp dat mensen dat denken, en ik denk ook dat er een aantal voorbeelden zijn waar die gedachte zo zou kunnen opkomen, maar wij zijn echt een andere organisatie."

Noorse miljardair

Toch is het de oprichter van Heimstaden, de Noor Ivar Tollefsen, bepaald niet slecht gegaan de afgelopen jaren. Volgens Forbes was hij in 2018 goed voor zo'n 4 miljard dollar en de afgelopen jaren boekte zijn bedrijf recordwinsten die uiteindelijk weer terugvloeien naar de aandeelhouders in Zweden en Noorwegen. Nederlandse pensioenfondsen opereren op een vergelijkbare manier op de woningmarkt, maar hun opbrengsten blijven binnen de landsgrenzen.

Rats: "Ik begrijp niet dat, omdat wij uit het buitenland komen, dat dat plotseling een soort categorisering is van onze organisatie. Het gaat namelijk over de intentie die wij hebben om hier te werken aan de stad. En waar onze aandeelhouders of andere vermogensverschaffers dan zijn, dat doet volgens mij niets af aan het feit dat we hier voor de langere termijn zijn."