Protest bewoners IJburg succesvol: toch geen parkeerterrein bij het Diemerpark

De plannen voor een parkeerterrein aan de waterkant van de Oeverzeggestraat in IJburg gaan niet door. De gemeente kreeg veel klachten binnen en heeft nu besloten de plannen in te trekken.

Buurtbewoners waren niet blij toen de plannen bekend werden gemaakt. Ze zeiden dat ze asfaltering kregen in plaats van vergroening. "We zijn als buurtbewoners betrekkelijk weinig tot niet meegenomen in het proces en de parkeerproblematiek van een sportpark wordt verplaatst naar een woonbuurt. In een sociale stad als Amsterdam vind ik dat ondenkbaar", vertelde een van hen.

Het stadsdeel laat wel weten dat er een "beperkte uitbreiding" van het parkeerterrein komt. "Om dit mogelijk te maken zonder dat de verharding in het park toeneemt, komen er uiteindelijk geen 10, maar 9,5 sportvelden. Deze oplossing heeft minder nadelen voor omwonenden en de kosten zijn lager".

Er wordt onderzoek gedaan om te kijken hoe er zo min mogelijk verkeer kan worden toegelaten in het park. De parkeerplaatsen die er komen worden volgens het stadsdeel zo groen mogelijk ingericht, bijvoorbeeld met grastegels. Het parkeerterrein is straks alleen beschikbaar voor de bezoekende clubs als er competitiewedstrijden zijn.

Op dit moment zijn er 42 parkeerplaatsen bij het sportpark. Het stadsdeel laat wel weten dat als het aantal sportvelden in de toekomst gaat toenemen, er alsnog meer parkeerplaatsen gaan bijkomen.