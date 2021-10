Stad NL V Peter Klashorst over Paul Blanca: "Een raadsel dat hij niet eerder dood is gegaan"

Afgelopen vrijdag werd fotograaf Paul Blanca dood aangetroffen in zijn woning in Amsterdam Oud-Zuid. Overleden 'aan de gevolgen van een bewogen leven, zijn lichaam was op', liet zijn vriendin zondag weten. Kunstenaar Peter Klashorst zegt 'van binnen te huilen' om de dood van zijn vriend. "Het is heel plotseling. Maar aan de andere kant ook een raadsel dat hij niet eerder dood is gegaan."

Paul Blanca, die eigenlijk Paul Vlaswinkel heette, leidde een ruig leven vol drank en drugs. De laatste jaren zou hij geen drugs meer gebruiken. Voor zijn woning in Oud-Zuid brandt een waxinelichtje. De ramen zijn met folie dichtgeplakt. Een overbuurman heeft nog nooit van "Paul Blanca' gehoord. "Ik woon hier al twintig jaar aan de overkant dus ik had hem eigenlijk moeten zien. Ik zie wel eens iemand met een hondje, die strompelde dan met een slok op voorbij." En dat zou best wel eens Paul Blanca geweest kunnen zijn, want die had volgens Peter Klashorst ook een hondje. "Een heel lief klein hondje." Klashorst zit momenteel in Gambia, we spreken hem via een videoverbinding. "Paul ging altijd tot het uiterste. Ik denk dat hij verder ging dan andere kunstenaars. Het leven is niet alleen maar leuk, het is ook pijn. En die pijn liet hij ook zien. Hij had natuurlijk ook veel pijn, die hij ook probeerde op te lossen met drugs."

Klashhorst maakte samen met Blanca deel uit van de Amsterdamse kunstenaarsscene in de jaren 80, samen met onder meer Joost Zwagerman, Koos Dalstra en Rob Scholte. Toen Scholte in 1994 beide benen verloor bij een aanslag, wees hij zijn vriend Paul aan als schuldige. Dat is nooit bewezen, maar volgens Klashorst is Blanca nooit meer over die beschuldiging heen gekomen en is het sindsdien alleen maar bergafwaarts gegaan. "Voor Paul werd het een obsessie. Paul ging in die slachtofferrol misschien te ver. Hij had het gewoon af moeten sluiten." Kijk ook naar deze reportage die AT5 in 1999 maakte met Paul Blanca.