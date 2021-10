Kale en Kokkie voorspellen overwinning op Dortmund: "2-1 voor Ajax"

"Het wel een hele leuke wedstrijd, denk ik", zegt Kale vanaf het Museumplein. "En ik denk, het affiche is heel mooi. 55.000 man in de Arena. We gaan er naartoe. Ik vind het geweldig."

Kokkie, die in het Belgische Beffe op vakantie is, denkt dat het 2-1 voor Ajax wordt. "Ik denk dat Ajax scherper als gisteren is. Jongens als Álvarez zijn weer terug. Antony is er weer bij. We gaan het zien. Ik ben positief."