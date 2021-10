Nog steeds veel onduidelijk over schietpartij Zeilstraat

De politie tast nog in het duister over de reden voor de schietpartij in de Zeilstraat in Zuid. In de nacht van zaterdag op zondag werd er meerdere keren geschoten.

In een raam van een café zaten drie kogelgaten, maar het is de vraag of dat ook het doelwit was. Op straat lagen ook bloedsporen. Deze sporen zijn door de Forensische Opsporing veiliggesteld.

In de omgeving zijn geen verdachen of slachtoffers aangetroffen. "Het is erg onduidelijk wat de aanleiding is van het schietincident", laat de politie weten. "De recherche spreekt daarom graag getuigen en buurtbewoners die meer kunnen vertellen over wat er zich heeft voorgedaan."

Getuigen kunnen zich onder meer via de site van de politie melden.