Wervelend Ajax verslaat Dortmund en wint ook derde duel in Champions League

In een ware voetbalshow heeft Ajax ook de derde wedstrijd in de Champions League gewonnen. Borussia Dortmund werd met maar liefst 4-0 verslagen.

In het vervolg van de eerste helft kreeg Ajax meerdere kansen via Berghuis, Gravenberch en Haller, maar tot een goal kwam het niet. Op slag van rust kreeg Dortmund-spits Erling Haaland zijn eerste kans van de wedstrijd, maar keeper Remko Pasveer keerde de inzet.

Na negen minuten voetbal was de eerste grote kans voor Antony. Nog geen minuut later schoot Dusan Tadic vanaf de rand van het 16 meter gebied op goal en via het hoofd van Marco Reus belandde de bal in het Duitse doel. Een kwartier later pegelde Daley Blind de 2-0 binnen via de binnenkant van de paal. Spits Sébastien Haller legde de bal prima klaar voor de Ajax-verdediger.

Aan het begin van de tweede helft schoot Haaland via Pasveer op de lat. Even daarna voorkwam Dortmund-keeper Kobel de 3-0 na een inzet van Gravenberch. In de 56e minuut was het dan toch raak en deelde Ajax de genadeklap uit. Antony maakte de derde van de avond.

De storm leek wat te gaan liggen, maar een kwartier na de treffer van Antony kopte Haller de 4-0 tegen de netten. In het laatste kwartier van de wedstrijd gebeurde er weinig en werd er niet meer gescoord.

Door de zege gaat de ploeg met negen punten uit drie wedstrijden aan de leiding in poule C. Gevolgd door Borussia Dortmund. Eerder op de avond won Sporting Portugal met 4-1 van Besiktas waardoor de Portugezen op de derde plek staan in de poule.