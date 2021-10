Gemeente haalt nieuwe prullenbakken weg: "Ene hand van de overheid geeft, andere pakt terug"

Bewoners van de K-buurt in Zuidoost moeten het opeens met een stuk minder prullenbakken doen. De gemeente heeft er afgelopen week een flink aantal weggehaald. Zonder waarschuwing vooraf. Sommige prullenbakken stonden er pas sinds begin dit jaar, en alleen maar omdat de buurt daar al jaren om vroeg. "Eerst moet je erom vragen, en nu is er geen prullenbak meer te zien."

Het gekke is dat een aantal prullenbakken pas begin dit jaar zijn geplaatst. Na bijna twee jaar lobbyen en aandringen van de buurt, zegt Mike Brantjes van bewonersinitiatief Hart voor de K-buurt. En nu zijn de nieuwe prullenbakken opeens foetsie, verdwenen. "Eerst moet je erom vragen, en nu is er geen prullenbak meer te zien. Het is echt of de ene hand van de overheid je iets geeft, en dan pakt die andere hand van de overheid het opeens weer terug."

Reactie gemeente Amsterdam:

In alle Ontwikkelbuurten in Zuidoost is gestart met het vervangen, plaatsen en/of verwijderen van prullenbakken om deze zo goed mogelijk te plaatsen, d.w.z. op de plekken waar ze nodig zijn om de zwerfafvalproblematiek optimaal tegen te gaan.

We plaatsen prullenbakken bij zitbankjes, bij speelplekken, officieel aangewezen honden uitlaatplekken en zogenaamde snoeproutes van en naar scholen.

In de K-Buurt, omgeving Kervelplantsoen, 1ste Kekerstraat en Krombekstraat (= nabij Kerstomaatplantsoen) hebben we prullenbakken verwijderd.

Er stonden daar verschillende soorten bakken. Daarnaast zagen dat bij deze locaties geen sprake is van een speelplek, zitbank of officieel aangewezen honden uitlaatgebied (de plekken waar we aan toetsen bij plaatsen prullenbakken). Op andere plekken in de buurt zijn extra bakken geplaatst.