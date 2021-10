Stad NL V Noordelingen balen van nachtsluiting politiebureau Boven-IJ: ''Ook de criminelen lezen dit''

Politiebureau Boven-IJ op de Rode Kruisstraat in Noord is het enige politiebureau in het stadsdeel en is sinds gisteravond is het van 22.30 tot 7.00 uur gesloten. Dit vanwege een groot tekort aan personeel. De Noordelingen die we vandaag op het Buikslotermeerplein spraken zijn er niet blij mee. "Ook de criminelen lezen dit, het voelt heel onveilig".

Geen goede zaak, de politie moet er hoe dan ook 's avonds en 's nachts zijn. dat mag beperkt, maar ze moeten aanwezig zijn voor de veiligheid", vertelt een meneer. ''Wij hebben politie nodig op straat, wij moeten ons veilig voelen en op deze manier voel jij je niet meer veilig," aldus een bezorgde vrouw.



De politie laat weten dat mensen nog wel 's nachts nog naar het bureau kunnen komen maar dan eerst moeten aanbellen. Dan komen er agenten met de auto. "En als er toevallig een eenheid binnen is kunnen zij de burgers ontvangen."

Amsterdam kent in totaal elf politiebureaus waarvan er nu nog maar slechts vier die 24 uur per dag open blijven. Dat zijn de Burgwallen, Meer en Vaart, Flierbosdreef en Van Leijenberghlaan. Volgens de politie is de nachtsluiting van Boven-IJ een tijdelijke oplossing maar wanneer hoe lang het gaat duren is nog onduidelijk.