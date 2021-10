Zorgen bij ziekenhuizen vanwege stijging coronapatiënten: deel van inhaalzorg al uitgesteld

Onder meer vanwege een stijging van het aantal coronapatiënten is de druk in de Amsterdamse ziekenhuizen hoog. Omdat er meer personeel nodig is voor de COVID-patiënten is een deel van de inhaalzorg, een restant uit de eerdere pieken van de coronacrisis, bij het Amsterdam UMC al uitgesteld.

Volgens een woordvoerder van Amsterdam UMC gaat het over tussen de tien en twintig procent van de geplande operaties die worden uitgesteld. "De stijging gaat nu hard en dat is zorgelijk."

In totaal liggen er nu 26 coronapatiënten in het Amsterdam UMC, waarvan negen op de intensive care (ic). Vorige week waren dat er nog veertien in totaal, waarvan vier op de ic.

'Enorm tekort aan personeel'

In de ziekenhuizen van het OLVG hangt de vlag er iets anders bij. Daar gaat de geplande inhaalzorg vooralsnog door, vertelt een woordvoerder. Er is nog geen corona-afdeling opgezet en ook de reguliere zorg verloopt nog volgens schema. Exacte cijfers over het aantal coronapatiënten heeft de woordvoerder niet, maar de druk ligt voor het personeel wel erg hoog. "Er is wel een hoge druk door de uitgestelde operaties die we uitvoeren en de gewone griepgolf die er gaat komen. We hebben een enorm tekort aan personeel. Dat was al voor corona, maar het wordt nu alleen maar erger."

De personeelsleden zijn uitgevallen door stressklachten of long-covid. "De stijgende besmettingen zijn spannend. We kunnen nog niet voorspellen wat er gaat gebeuren."

Persconferentie

Vanwege de stijging van het aantal coronapatiënten werkt het kabinet aan nieuwe maatregelen, zo werd eerder vandaag al bekend. Vanwege de stijging is de persconferentie met drie dagen vervroegd naar dinsdag 2 november. Mogelijk worden er dan speciale maatregelen voor niet-gevaccineerden aangekondigd.