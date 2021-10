Intensivisten academische ziekenhuizen slaan alarm over hoge aantal besmettingen

De acht afdelingshoofden van universitaire intensivecareafdelingen, waaronder de intensivisten van het Amsterdam UMC, slaan alarm over de IC-capaciteit in hun ziekenhuizen. De artsen voorzien dat de vraag op de afdelingen te groot gaat worden. Om die reden doen ze een oproep aan de politiek en alle Nederlanders om te doen wat mogelijk is om het aantal besmettingen te verminderen.

Intensivist Peter van der Voort van het Groningse UMCG deelt de gezamenlijke verklaring via Twitter. Daarin schrijven de acht afdelingshoofden van de universitaire intensivecareafdelingen voor volwassenen dat ze samen met de zorgprofessionals ruim anderhalf jaar het uiterste gedaan hebben om iedereen die dat nodig had de juiste IC-zorg te geven.

"De vraag om de IC-capaciteit zal de komende weken (te) groot worden", zo is in de verklaring te lezen. "Wij vrezen dat we onze verantwoordelijkheid niet meer kunnen waarmaken en niet meer iedereen de juiste IC zorg, zoals we dat gewend waren, kunnen geven."

Gevreesd wordt dat door het te verwachten aantal coronapatiënten op de IC's er te weinig bedden over zullen zijn voor reguliere zorg, zoals hartoperaties, kankeroperaties of ongevallen. "Wij zoeken nu de media omdat het water aan de lippen staat."

Uitgestelde zorg

Eerder deze week uitte het Amsterdam UMC hun zorgen al bij AT5/NH Amsterdam vanwege de hoge druk op de Amsterdamse ziekenhuizen door de toename van het aantal coronapatiënten. Een woordvoerder van het ziekenhuis liet weten dat tussen de tien en twintig procent van de geplande operaties wordt uitgesteld. "De stijging gaat nu hard en dat is zorgelijk."