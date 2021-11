Eerste dancemuseum in Club Air: "Nederlanders waren pioniers"

Deze week wordt in Club Air aan de Amstelstraat dancemuseum Our House geopend. 's Werelds eerste museum dat volledig in het teken staat van elektronische muziek en de internationale dancecultuur.

"Je komt met zijn allen tegelijk binnen. Dan is er een gezamenlijke beginshow op de dansvloer. Vervolgens gaat iedereen zijn eigen weg. Je kan een plaat mixen, je naar classics luisteren, je kan je verdiepen in de historie en in het design. Daarna komt iedereen weer terug op de dansvloer om een twintig minuten lange eindshow te ondergaan, waarin je van nul tot nu de hele dancecultuur om je oren gebeukt krijgt."

De opening is al een paar keer uitgesteld, maar komende donderdag is het eindelijk zover. Dan opent dancemuseum Our House de deuren voor het publiek. Volgens curator Arne van Terphoven wacht de bezoekers een interactieve tour met de vibe van een festival.

Our House gaat het pand delen met nachtclub Air, op de locatie waar vroeger de roemruchte discotheek iT zat. En als je iT zegt, zeg je DJ Jean. Hij was in de jaren negentig de vaste DJ van de legendarische club. "Je zou op zijn minst een wassen beeld van mij verwachten hier. Gekkigheid."

DJ Jean vindt het museum een mooi initiatief. En ook de locatie is volgens hem top. In pioniersland Nederland. "We waren de eerste met zulke clubs. De Roxy en de iT. We waren de eerste met festivals wereldwijd. Heel de wereld keek naar ons. Dit is een heel goed en origineel initiatief. En terecht. Want wij zijn als Nederlanders op heel veel gebieden wat betreft dancemuziek pioniers geweest."