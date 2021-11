Deelnemers klimaatmars krijgen 'dringend advies' om anderhalve meter afstand te houden

Door de nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd door het demissionaire kabinet is er gekeken naar de wijze waarop de demonstratie georganiseerd wordt. Daar verandert niet veel aan, want de Klimaatmars zal nog steeds gelopen worden van de Dam naar het Westerpark. Hierbij is anderhalve meter afstand houden niet verplicht, maar wel een dringend advies. Handhavers en politie hebben namelijk op dit moment geen juridische grondslag om de regel af te dwingen.

Vanuit de gemeente is er toestemming gegeven om van 12.00 uur tot 17.00 uur te demonstreren. De deelnemers zullen verzamelen op de Dam aan de Paleiszijde, met uitloop naar de Monumentzijde en indien nodig ook het Rokin. De mars zal onder andere via de Marnixstraat en de Nassaukade uiteindelijk bij het Westerpark eindigen.

De driehoek heeft afgesproken met de organisatie dat de adviezen van het kabinet actief worden overgebracht op de demonstranten. Hieronder valt ook de oproep om thuis te blijven met klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging en reuk- of smaakverlies.