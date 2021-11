Man (18) opgepakt voor bedreiging restaurant HaCarmel

Een 18-jarige man uit Arnhem is opgepakt vanwege bedreigingingen tegen de eigenaren van het koosjere restaurant HaCarmel in Zuid. De man wordt verdacht van telefonische bedreigingen.

De 18-jarige verdachte kwam na een onderzoek in juli in beeld bij politie. Hij is op het politiebureau gehoord en geconfronteerd met zijn bedreigingen. De Arnhemmer wordt ervan verdacht meerdere Joodse restaurants telefonisch te hebben bedreigd. Zijn dossier is nu overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor verder afhandeling.

Het koosjere restaurant krijgt al langere tijd te maken met bekladdingen en vernielingen. De afgelopen maanden zijn er ook dreigende telefoontjes binnengekomen, meldde De Telegraaf deze week. "Kankerjoden, Hitler heeft jullie niet verbrand of doodgemaakt", luidt een van de bedreigingen. Daarnaast werd er gedreigd met het in brand steken van het restaurant.

Dit was voor de VVD, JA21 en het CDA reden om raadsvragen te stellen aan het college, omdat de aangiftes die het restaurant deed bij de politie werden geregistreerd als 'klacht voor belediging'. De fracties noemden dit ontoelaatbaar en eisten dat de bedreigingen uiterst serieus worden genomen.

Volgens de driehoek (burgemeester, politie en justitie) wordt in de media en door verschillende politici gesuggereerd dat de politie deze zaak 'slechts als belediging' zou afdoen. "Het tegendeel is hier het geval. Direct na de eerste bedreigingen, eind juni 2021, is er juist op verzoek van de politie aangifte opgenomen. De recherche is met deze aangifte voortvarend aan de slag gegaan."