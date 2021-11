'OMT adviseert lockdown-achtige maatregelen voor twee weken'

Bronnen rond het OMT zouden melden dat er vanwege de huidige coronasituatie niet aan te ontkomen is. In die periode zouden evenementen moeten worden geschrapt en zouden bioscopen en theaters dicht moeten. Ook zou er in het advies staan om de sluitingstijden voor de horeca en de groepsgrootte aan te passen.

Na de korte lockdown zou volgens het OMT de '2G-regel' moeten worden ingevoerd. Niet-gevaccineerden kunnen dan geen QR-code meer krijgen, ook niet na een negatieve test.

Het is nog onduidelijk of het kabinet de adviezen van het OMT overneemt. Vanochtend is er op het Catshuis weer overleg tussen de meest betrokken bewindslieden en de vaste adviseurs. Morgenavond volgt een persconferentie waarin demissionair premier Rutte en minister De Jonge hun keuze toelichten.