Meerderheid AT5-panel voor extra coronamaatregelen, vaccinatiestatus mag uitmaken

Een ruime meerderheid van het AT5-panel is voorstander van nieuwe maatregelen nu de coronabesmettingen weer flink toenemen en de ziekenhuizen het steeds zwaarder krijgen. Ook vinden de meeste ondervraagden dat er bij die maatregelen onderscheid gemaakt mag worden tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

Nu de coronabesmettingen snel oplopen overweegt het kabinet weer nieuwe maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te beperken. Uit een enquête van het AT5-panel, die door ruim 1700 Amsterdammers werd ingevuld, blijkt dat nieuwe maatregelen op ruime steun kunnen rekenen. Vier van de vijf ondervraagden wil dat er geprobeerd wordt de verspreiding te beperken, en drie van de vijf panelleden vindt dat daar extra maatregelen voor nodig zijn.

"Ik ben geen voorstander van extra maatregelen, maar als de druk op de zorg te groot wordt dan moet je wel", verzucht een panellid. "We moeten voorkomen dat er weer een lockdown komt en we terug bij af zijn", aldus een ander. Maar een kleine 30% wijst nieuwe maatregelen af. "We kunnen niet aan de gang blijven. Er dient meer geld en middelen naar de zorg te gaan", aldus een tegenstander. "Het virus gaat niet meer weg, dus we kunnen het beter krijgen en weerstand opbouwen." Welke maatregelen? We vroegen onze panelleden voor welke maatregelen zij open zouden staan, en welke ze liever niet zien terugkomen. Bijna driekwart geeft aan dat als het moet de anderhalve meter afstand weer aangehouden zou kunnen worden. Eenzelfde aantal vindt verplicht thuiswerken als dat mogelijk is, ook weer aanvaardbaar. Andere maatregelen, zoals nieuwe horecabeperkingen of een maximum aan het aantal gasten thuis, daar voelt een meerderheid van het AT5-panel juist niet veel voor.

Quote "Het is nu al een enorme tweedeling, dat wordt alleen maar meer dan" at5-panellid over maatregelen voor ongevaccineerden

Demissionair minister Hugo de Jonge opperde de mogelijkheid om bij het treffen van maatregelen onderscheid te maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. "In hoeverre is het gerechtvaardigd om maatregelen te nemen voor de gehele groep, als er een groep is die een risico is voor zichzelf en voor anderen", vroeg hij zich openlijk af. Ruim 60% van de ondervraagden steunt dat idee. "Ik ben tegen vaccinatieplicht, maar vind ook dat mensen die het niet willen dan wat vrijheid in moeten leveren. Dat is dan de consequentie van hun keuze", zegt één van de respondenten. "Kwetsbare mensen moeten lijden onder hun 'recht' op vrijheid", aldus een ander. Maar de kwestie ligt zeer gevoelig, blijkt ook uit deze enquête. "Het zou werkelijk absurd zijn en alle perken van vrijheid méér dan te buiten gaan", zegt één van de tegenstanders. "Onderscheid gaat in tegen de grondwet en zal niet effectief zijn. Gevaccineerden kunnen ook ziek worden en anderen besmetten." Ook al vinden velen het een begrijpelijk idee, toch wordt een onderscheid maken door een aanzienlijke groep niet als een oplossing gezien. "Dan neemt polarisatie toe", is een veelgehoorde mening. "Je moet mensen niet tegen elkaar uitspelen. Leef en laat leven."

Quote "Onze gezondheidszorg is gebaseerd op solidariteit, dat moet vooral zo blijven" at5-panellid over eventuele voorrang gevaccineerden

Volgens cijfers van het RIVM is zo'n driekwart van de comapatiënten in het ziekenhuis ongevaccineerd. Er gaan stemmen op om ook in de ziekenhuiszorg onderscheid te maken op basis van de vaccinatiestatus. Maar dat idee kan op veel minder bijval rekenen: 43% zou daar voorstander van zijn, 44% vindt dat juist een heel slecht idee. "Je mag niemand zorg onthouden", is daarbij een veelgehoorde mening. "Ethisch echt een stap te ver." Maar anderen zouden toch begrip hebben voor zo'n maatregel: "Niet vaccineren is een keus, dan moet je ook accepteren dat er voor jou soms geen plek is in een ziekenhuis."

Quote "Er is mij in Amsterdam nog niet om gevraagd, en ben 3x uit eten geweest" AT5-PANELLID OVER coronatoegangsbewijs

Ten slotte vroegen we de panelleden ook wat ze vinden van het coronatoegangsbewijs, dat getoond moet worden in onder meer de horeca en theaters. Terwijl 20% de QR-codes liever ziet verdwijnen, vindt 70% het wel een goede maatregel. "Wat is het voor moeite je QR-code te laten zien", is een veelgehoord antwoord. Deze groep vindt wel dat er beter gehandhaafd zou moeten worden. "Als ik 's ochtends koffie ga drinken in de binnenstad wordt er op bepaalde plekken niet gecontroleerd. Daar ga ik dan niet meer naar terug", aldus één van de panelleden. Maar er is ook begrip voor de horeca-eigenaren die de controles moeten uitvoeren. "De ondernemers willen ook weer graag wat verdienen." Aanstaande dinsdag is er weer een corona-persconferentie. Dan zal duidelijk worden wat voor soort maatregelen er weer van kracht worden.