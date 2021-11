Voortbestaan Ruigoord opnieuw bedreigd, ditmaal door duurzame uitbreiding haven

De culturele vrijhaven Ruigoord is al bijna 50 jaar een ontsnappingsplek en vrijhaven voor veel Amsterdammers. Het voortbestaan staat echter, onder andere vanwege de oprukkende haven, al sinds jaar en dag op het spel. Ook nu is er weer een existentiële dreiging.

Ruigoord, een voormalig dorp in het havengebied van Amsterdam, werd in 1973 door kunstenaars gekraakt. Zonder ooit subsidie te hebben ontvangen is het dorp uitgegroeid tot cultureel erfgoed. Maar dat ging nooit onder slag of stoot. Het dorp beleefde al eerder roerige tijden toen de groeiende haven het Ruigoordgebied wilde innemen om ruimte te maken voor industrie en de Afrikahaven.

Ruigoord wordt nu nog omringd door een benzine en olie-industrie, maar de nieuwe dreiging komt ditmaal gek genoeg vanuit de groene revolutie. De nieuwe terminals om de broedplaats heen zijn namelijk bedoeld voor waterstof. Een nadeel is echter dat deze stof explosief is, met als gevolg dat festivals op Ruigoord vanwege de veiligheid niet meer mogelijk zijn. De inkomsten vanuit culturele evenementen zijn juist van groot belang voor Ruigoord, omdat het 'hun identiteit' vormt, aldus bewoners.