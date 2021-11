Politie hoopt met sms-bom meer tips te krijgen over dodelijke schietpartij Krugerplein

De politie roept mensen via een sms-bom op om morgenavond naar het programma Opsporing Verzocht te kijken. Het programma besteedt dan aandacht aan de dodelijke schietpartij op het Krugerplein in Oost november vorig jaar. Bij die schietpartij kwam de 30-jarige Amanuel Sambo om het leven.

De politie hoopt door de uitzending meer tips binnen te krijgen over de schietpartij. In het onderzoek naar de zaak werden al eerder vier verdachten aangehouden. Toch is er nog veel onbekend en daarom is de recherche dringend op zoek naar meer getuigen.

Duizenden telefoonnummers

In één sms die naar duizenden telefoonnummers is verstuurd roept de politie mensen nu op om te kijken naar de uitzending van morgenavond. Volgens de politie is het bericht verstuurd naar mensen die tijdens de schietpartij onder de dekking vielen van een telefoonmast in de buurt van het Krugerplein. Ook hebben mensen uit andere buurten die binnen het onderzoek van de recherche vallen de sms ontvangen.

De uitzending waarin aandacht besteedt wordt aan het dodelijke schietpartij op het Krugerplein is morgen om 20.30 uur te zien op NPO 1.